«Урал» разгромил аутсайдера РПЛ

«Урал» победил «Химки» со счетом 3:0 в матче РПЛ, дубль оформил футболист Александр Юшин

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одержал разгромную победу над подмосковными «Химками» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Первый мяч на 24-й минуте забил полузащитник Александр Юшин. На 40-й минуте он оформил дубль. На 63-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Даниел Мишкич.

Таким образом, после 29 матчей «Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Химки», являющиеся аутсайдером РПЛ, занимают 15-е место, набрав 18 очков. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 66 очками.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Пари Нижним Новгородом», а «Урал» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.