Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
0:3
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
США
Сегодня
14:20 (Мск)
Германия
ЧМ-2023|Semi Finals
Канада
2:2
3-й период
live
Латвия
ЧМ-2023|1/2 финала
Торпедо М
Сегодня
16:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
15:54, 27 мая 2023Спорт

«Урал» разгромил аутсайдера РПЛ

«Урал» победил «Химки» со счетом 3:0 в матче РПЛ, дубль оформил футболист Александр Юшин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одержал разгромную победу над подмосковными «Химками» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Первый мяч на 24-й минуте забил полузащитник Александр Юшин. На 40-й минуте он оформил дубль. На 63-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Даниел Мишкич.

Таким образом, после 29 матчей «Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Химки», являющиеся аутсайдером РПЛ, занимают 15-е место, набрав 18 очков. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 66 очками.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Пари Нижним Новгородом», а «Урал» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    В США предрекли Украине проблемы с западными танками
    На Украине выдвинули встречные требования к России по урегулированию конфликта
    Подоляк выдвинул условия Ватикану для посреднической миссии
    «Урал» разгромил аутсайдера РПЛ
    В Гагаузии допустили проведение референдума о независимости
    В США допустили небезопасность космического корабля Starliner
    Доктор Мясников развеял популярный миф о кандидозе
    Глава МВФ попросила США решить проблему дефолта до «превращения кареты в тыкву»
    В Чехии призвали готовиться к «плохому сценарию» контрнаступления ВСУ
    В Совфеде подтвердили опасения Великобритании из-за угрозы армии России для НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.