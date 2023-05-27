Глава МВФ попросила США решить проблему дефолта до «превращения кареты в тыкву»

Глава МВФ Георгиева обратилась к властям США с просьбой быстрее решить проблему дефолта

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева попросила власти США ускорить решение проблемы возможного дефолта. Ее цитирует РИА Новости.

Она добавила, что доллар влияет на всю мировую экономику, от него зависит стабильность рынка. Если дефолт негативно повлияет на курс доллара, стабильность мировой финансовой системы может оказаться под угрозой. Георгиева сравнила ситуацию с долларом со сказкой о Золушке и попросила власти «не затягивать до полуночи».

«Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы вы, пожалуйста, решить эту проблему?» — уточнила экономист.

Ранее Кристалина Георгиева спрогнозировала скорый бум из-за уязвимости глобальной экономики. По ее словам, мировая экономика не приближается к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, однако в банковском секторе США и Швейцарии наблюдаются проблемы.