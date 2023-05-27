В Кремле заявили о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Пресс-секретарь Песков заявил о растущей с каждым днем вовлеченности Запада в конфликт

Степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем. Это может растянуть его во времени, но не изменит ситуацию коренным образом, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой в своем Telegram-канале опубликовал ее ведущий Павел Зарубин.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что трудно ответить на вопрос о том, где пределе эскалации. «Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит. Очевидно, что каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этот конфликт», — добавил он.

По словам Пескова, поставляя вооружения Киеву, западные страны лишь затягивают конфликт. В связи с этим он предупредил, что Москва продолжит специальную военную операцию (СВО) и так или иначе обеспечит свои интересы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер добавил, что цель СВО — демилитаризация Украины.