Украинцев встревожило решение Зеленского о переносе контрнаступления

Spectator: решение Зеленского отложить весеннее контрнаступление встревожило украинцев

Решение украинских властей отложить весеннее контрнаступление встревожило жителей страны. Об этом написала обозреватель The Spectator Светлана Моренец.

«Задержка весеннего наступления встревожила некоторых украинцев, которым хотелось верить в рассказы о том, что война закончится к лету», — объяснила журналист.

По ее словам, на украинском телевидении постоянно говорят об «истощении России» и о том, что ВСУ «достаточно сделать один рывок», чтобы решить вопрос. При этом, как отметила Моренец, заявления властей страны и происходящее в реальном мире различаются.

25 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Вооруженные силы Украины уже начали проводить контрнаступление против российских военных. По его словам, украинские солдаты проводят ряд отдельных операций.

Подоляк также отметил, что Киев планирует использовать переданные ему западными странами вооружения для ведения военных действий на тех территориях, которые считает своими собственными.

При этом замглавы офиса президента Игорь Жовква заявил, что контрнаступление Украины начнется при условии получения от иностранных партнеров всей необходимой техники.