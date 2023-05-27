Подполковник предрек инсценировку суицида Зеленского странами Запада

Подполковник Иванников предположил, что Запад попытается инсценировать суицид Зеленского

Страны Запада могут инсценировать самоубийство президента Украины Владимира Зеленского, использовав его собственное оружие. Такое развитие событий предрек военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с Ura.ru.

По мнению эксперта, Запад не нуждается в украинском лидере, чтобы вести переговоры с Россией.

«Я считаю, что когда Зеленский обсуждал наличие у него короткоствольного огнестрельного оружия с одним из украинских журналистов, фактически подписал себе смертный приговор... Скорее всего, будет инсценировка, связанная с его суицидом», — предположил политолог.

Ранее Иванников заявлял, что после попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать атаки на территорию России их новой целью может стать Белоруссия. Как пояснил подполковник, у ВСУ есть подразделение, состоящее преимущественно из уроженцев Белоруссии, которое могут задействовать для осуществления террористической деятельности на территории республики.