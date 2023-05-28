«РВ»: ВСУ начали накапливать силы в лесополосе под Артемовском для наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали стягивать силы в лесополосе под Артемовском (украинское название города — Бахмут), пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

По данным источников, украинские войска снова «пошли в наступление» под Артемовском. «На соледарском направлении враг начал накапливать силы в лесопосадке между населенными пунктами Зализнянское и Миньковка. По лесопосадке наши ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" отряда "Невский"», — говорится в сообщении.

20 мая российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» записали видео на фоне развалин. Минобороны России подтвердило полное освобождение города.