Неизвестный летательный аппарат заметили под Петербургом

Shot: летевший со стороны Эстонии БПЛА заметили под Санкт-Петербургом

Сотрудники пограничной службы в Ленинградской области заметили неизвестный летательный аппарат, следовавший со стороны Эстонии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел около 20:00 в субботу, 27 мая. По информации канала, беспилотник двигался на высоте около двух километров недалеко от города Сосновый Бор под Санкт-Петербургом.

Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что несколько беспилотных летательных аппаратов попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Все дроны были нейтрализованы, инфраструктура завода не повреждена.