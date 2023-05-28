Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:57, 28 мая 2023Россия

Неизвестный летательный аппарат заметили под Петербургом

Shot: летевший со стороны Эстонии БПЛА заметили под Санкт-Петербургом

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Сотрудники пограничной службы в Ленинградской области заметили неизвестный летательный аппарат, следовавший со стороны Эстонии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел около 20:00 в субботу, 27 мая. По информации канала, беспилотник двигался на высоте около двух километров недалеко от города Сосновый Бор под Санкт-Петербургом.

Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что несколько беспилотных летательных аппаратов попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Все дроны были нейтрализованы, инфраструктура завода не повреждена.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Киеве заявили о самой массированной атаке дронами
    Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать сокращение добычи нефти
    В Италии поверили в экономическое чудо Украины
    Очевидцы рассказали о массированной атаке дронов на Киев
    Стало известно о попытке ВСУ восполнить свои ряды перед контрнаступлением
    Неизвестный летательный аппарат заметили под Петербургом
    На российской трассе перевернулась фура с химикатами
    UnionPay обошла Visa по доле на рынке дебетовых карт
    Мбаппе разбил болельщице нос мячом и принес подарок в качестве извинения
    Раскрыты подробности массированной атаки беспилотников на Киев
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.