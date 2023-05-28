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10:26, 28 мая 2023Мир

В Италии поверили в экономическое чудо Украины

Премьер Италии Мелони: Украина переживет экономическое чудо при помощи западных стран

Фото: Alina Smutko / Reuters

Когда-нибудь Украина сможет стать процветающей страной и переживет экономическое чудо после восстановления от последствий конфликта — и случится это при помощи Италии и других западных стран. Об этом в интервью газете Messaggero заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

«Помочь Украине иметь будущее в мире и свободе — в наших интересах. Мы убеждены, что у Украины будет возможность возродиться и процветать и скоро прийти к экономическому чуду. И мы делаем вклад в это. Мы хотим видеть перспективу после войны, а Украину свободной и восстановленной, в том числе итальянскими компаниями», — заявила она.

Мелони уверена, что Италия продолжит следовать политическому курсу на оказание Киеву помощи и поддержки, но с фокусом «на свои национальные интересы».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что достижение мира на Украине возможно, если страна откажется от планов на вступление в Европейский союз и НАТО. «Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года», — уточнил дипломат. Он также отметил необходимость остановки боевых действий со стороны украинской армии и прекращения поставок западного оружия Киеву.

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    Виктория Кондратьева
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