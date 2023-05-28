Украинский генерал заявил о попытках офиса Зеленского «слить» Залужного

Украинский генерал Кривонос: офис Зеленского установил слежку за главкомом ВСУ Залужным

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается информационно «слить» главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного из опасений, что он может стать для него политической угрозой. Об этом рассказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет РИА Новости.

Военный прокомментировал предположения о том, что Залужного «убрали из медиапространства». Кривонос считает, что украинское руководство «распланировало» будущие президентские и парламентские выборы в стране. Он уверен, что политики рассматривают Залужного как угрозу.

«Офис красиво, системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля», — подчеркнул украинский генерал. Он добавил, что администрация «зачистила» окружение главкома ВСУ и поставила туда своих людей. «Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом», — добавил он.

С начала мая Залужный перестал появляться на публике. 10 мая он отказался принимать участие в заседании начальников штабов военного комитета НАТО. По официальной версии — из-за тяжелого положения украинской армии на фронте. Российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ сообщил о ранении и критическом состоянии Залужного.