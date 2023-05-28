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05:11, 28 мая 2023Бывший СССР

Украинский генерал заявил о попытках офиса Зеленского «слить» Залужного

Украинский генерал Кривонос: офис Зеленского установил слежку за главкомом ВСУ Залужным
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается информационно «слить» главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного из опасений, что он может стать для него политической угрозой. Об этом рассказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет РИА Новости.

Военный прокомментировал предположения о том, что Залужного «убрали из медиапространства». Кривонос считает, что украинское руководство «распланировало» будущие президентские и парламентские выборы в стране. Он уверен, что политики рассматривают Залужного как угрозу.

«Офис красиво, системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля», — подчеркнул украинский генерал. Он добавил, что администрация «зачистила» окружение главкома ВСУ и поставила туда своих людей. «Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом», — добавил он.

С начала мая Залужный перестал появляться на публике. 10 мая он отказался принимать участие в заседании начальников штабов военного комитета НАТО. По официальной версии — из-за тяжелого положения украинской армии на фронте. Российский военный корреспондент Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ сообщил о ранении и критическом состоянии Залужного.

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    Марина Совина
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