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15:38, 28 мая 2023Россия

В Госдуме поговоркой ответили на заявление сенатора из США о смерти русских

Депутат Госдумы Шеремет ответил поговоркой на слова сенатора США Грэма об убийстве русских

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и на этот раз эта буря разыграется в Вашингтоне. Такой поговоркой депутат Госдумы Михаил Шеремет ответил на слова американского сенатора Линдси Грэма о заработке США за счет убийств русских. Об этом сообщает РИА Новости.

«Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их [операция в Ираке] "Буря в пустыне", это будет наша буря в Вашингтоне», — заявил он, отметив, что каждый человек, желающий зла другим, обязательно будет наказан.

Ранее Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил политик, комментируя оказание Вашингтоном военной помощи Киеву.

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    Виктория Кондратьева
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