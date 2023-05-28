Президента Грузии обвинили в нежелании наладить отношения с соседними странами

Глава Georgian Airways: президент Грузии не желает наладить отношения с соседними странами

Глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в нежелании наладить отношения с соседними странами, передает РИА Новости.

По его словам, он надеялся, что глава государства установит хорошие отношения с соседями, однако не слышал, чтобы она сделала что-либо, что пойдет на пользу Грузии в отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией.

Гаиашвили допустил, что, исходя из выступления Зурабишвили на Дне независимости, когда она осудила правящие власти за внешнюю политику, президент может стать персоной нон-грата не только для авиакомпании Georgian Airways, но и для всей страны.

21 мая сообщалось, что грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways отказался пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Georgian Airways совершила 20 мая первый за четыре года прямой рейс в Москву. Самолет приземлился в московском аэропорту Внуково.

Президент Грузии по этому поводу созвала экстренный брифинг и заявила, что не будет пользоваться услугами авиакомпании. Зурабишвили призвала остальных последовать ее примеру.

