Грузинская авиакомпания отказалась пускать президента страны на борт

Авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Грузии Саломе Зурабишвили на борт

Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways отказался пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 21 мая, заявлении основателя компании Тамаза Гаиашвили, пишет ТАСС.

Произошло это после того, как политик объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг. «Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата. Пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — сказал Гаиашвили.

Georgian Airways совершила 20 мая первый за четыре года прямой рейс в Москву. Самолет приземлился в московском аэропорту Внуково.

Президент Грузии по этому поводу созвала экстренный брифинг и заявила, что не будет пользоваться услугами авиакомпании. Зурабишвили призвала остальных последовать ее примеру.