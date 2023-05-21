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11:36, 21 мая 2023Путешествия

Грузинская авиакомпания отказалась пускать президента страны на борт

Авиакомпания Georgian Airways не пустит президента Грузии Саломе Зурабишвили на борт

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways отказался пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 21 мая, заявлении основателя компании Тамаза Гаиашвили, пишет ТАСС.

Произошло это после того, как политик объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг. «Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата. Пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — сказал Гаиашвили.

Georgian Airways совершила 20 мая первый за четыре года прямой рейс в Москву. Самолет приземлился в московском аэропорту Внуково.

Президент Грузии по этому поводу созвала экстренный брифинг и заявила, что не будет пользоваться услугами авиакомпании. Зурабишвили призвала остальных последовать ее примеру.

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Евгения Куликова
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