Среда обитания
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05:15, 28 мая 2023Среда обитания

Ученый предупредил о грядущей опасности живущих у Черного моря

Турецкий ученый Бекташ заявил, что гибель Черного моря уже невозможно предотвратить

Фото: Unsplash.com

Турецкий ученый, геолог Осман Бекташ в интервью bTV новините предупредил о грядущей опасности всех, кто живет у Черного моря.

По словам специалиста, гибель Черного моря уже невозможно предотвратить или обратить вспять, поскольку повышение температуры выше климатических норм влияет на его структуру.

Ученый пояснил, что море состоит из трех слоев, на дне преобладают ядовитые газы, посередине промежуточный слой, где температура составляет не выше восьми градусов по Цельсию, он играет роль кондиционера, а в верхнем, богатом кислородом, живут рыбы и прочие морские обитатели.

Бекташ рассказал, что средний слой из-за глобального потепления климата начал истончаться. «Нижний слой, богатый ядовитыми газами, в будущем смешается с верхним и будет угрожать тем, кто живет у моря», — подчеркнул он, добавив, что ситуацию невозможно изменить или обратить вспять.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что большинство стран мира начали готовиться к медицинским катастрофам на фоне климатического кризиса.

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    Марина Совина
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