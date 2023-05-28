19fortyfive: Киев раздул тему контрнаступления ВСУ для получения большего числа оружия

Бывший офицер ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс рассказал, каким образом Украина использовала тему предстоящего контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он написал в материале для 19fortyfive.

Джеймс раскрыл цель заявлений Киева о контрнаступлении и заявил, что это тему раздули для получения большего числа военной техники. «На самом деле, украинские лидеры использовали предстоящее наступление в качестве рычага, чтобы поддерживать поставки западных вооружений», — предположил он.

Таким образом профессор объяснил, почему анонсированная весенняя операция ВСУ до сих пор не началась. «Уже несколько недель нам говорят, что близится нападение. И вот уже заканчивается весна. Где же оно?» — задался он вопросом.

Даже если Украина использовала такую стратегию для эффекта неожиданности, то она не сработала. Теперь операция ВСУ точно не станет внезапной, заключил Джеймс.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал контрнаступление ВСУ сложным процессом. «Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа», — подчеркнул он.