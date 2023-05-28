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18:35, 28 мая 2023Россия

Неустановленный беспилотник рухнул в сельхозполях российского региона

В Красноармейском районе Краснодарского края в сельхозполях упал неустановленный БПЛА

Фото: Reuters

Глава Красноармейскомго района Краснодарского края Юрий Васин сообщил о рухнувшем в полях сельскохозяйственной компании неустановленном беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Фотографию дрона и информацию о нем он опубликовал в Telegram.

По данным главы российского региона, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ситуация под контролем, проводятся следственные мероприятия.

27 мая сообщалось о двух беспилотниках, атаковавших нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области. Инцидент произошел около 3:15 недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод «Дружба».

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    Варвара Кошечкина
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