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17:33, 28 мая 2023Россия

В приграничном с Украиной селе обнаружили спущенный на парашюте предмет

Гладков: в приграничном с Украиной селе Белянка на парашюте был спущен неизвестный предмет
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Барышев / Коммерсантъ

В приграничном с Украиной селе Белянка на парашюте спущен неизвестный предмет, его изучают специалисты. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа»,— говорится в сообщении главы региона.

Ранее Гладков информировал, что во время обстрела Шебекинского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины повреждено 70 квартир и шесть частных домовладений. Он добавил, что в ходе артиллерийского удара зафиксированы повреждения на двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.

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    Марина Совина
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