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13:01, 28 мая 2023Россия

В Кремле рассказали о ведущейся против России войне по всем фронтам

Представитель Кремля Песков: против России ведется война Западом по всем фронтам

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Запад ведет против России войну по всем фронтам. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой в своем Telegram-канале опубликовал ее ведущий Павел Зарубин.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что военная деятельность западных стран коснулась всех сфер: экономики, межгосударственных отношений, собственности.

«Тем не менее мы видим, что все эти "незыблемые" основы рушатся под ногами вот этих не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада», — отметил Песков.

Ранее в мае глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что страны Запада ведут необъявленную войну против Москвы и Минска. По его словам, военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность.

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    Варвара Кошечкина
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