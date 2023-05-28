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13:45, 28 мая 2023Мир

Захарова сравнила слова сенатора из США и Буша-младшего о смерти русских

Захарова напомнила о схожести заявлений сенатора из США Грэма и Джорджа Буша-младшего

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Слова сенатора из США Линдси Грэма схожи с заявлениями Джорджа Буша-младшего, напомнила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вы думаете, что американский сенатор Грэм одинок в своей нацисткой риторике? Что он уродское исключение? Что американская система такое чудище не может породить? Ошибаетесь. Напомню, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Джордж Буш (младший из династии американских президентов) ровно так и сказал, полагая, что общается с киевским режимом: "Ваша задача — убить как можно больше русских"», — заявила она.

По ее словам, американская сторона отреагировала на такое сравнение и стала делать упор на то, что Буш уже не у власти. При этом представитель ведомства намекнула, что и Буш, и Грэм еще имеют политический вес.

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Грэм, говоря об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, заявил, что «русские умирают», обратив при этом внимание на то, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно».

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    Виктория Кондратьева
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