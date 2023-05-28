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21:41, 28 мая 2023Бывший СССР

Рогов заявил об отсутствии жертв в результате попытки ВСУ атаковать ЗАЭС

Рогов: жертв и разрушений в результате предпринятой ВСУ попытки атаковать ЗАЭС нет

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об отсутствии жертв и разрушений результате предпринятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытки атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом он сообщил ТАСС.

Он уточнил, что подобные удары не допускаются благодаря средствам радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Рогов напомнил, что Главное управление разведки Минобороны Украины на днях сообщало о попытке нанести удар. По его мнению, «те, кто кричит, удары и пытаются наносить».

Ранее 28 мая сообщалось, что украинские военные попытались атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного беспилотника. «Аппарат нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора», — отметили в силовом ведомстве.

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    Марина Совина
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