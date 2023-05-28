«Ростов» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Первый мяч на шестой минуте забил нападающий ростовчан Егор Голенков. На 11-й минуте он оформил дубль. На 32-й минуте отставание «Ахмата» сократил нападающий Гамид Агаларов. На 40-й минуте счет сравнял полузащитник Владислав Карапузов.

На 69-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве после удаления хавбека Артема Тимофеева. На 73-й минуте гол защитника Данилы Прохина вновь вывел «Ростов» вперед.

Таким образом, после 29 матчей «Ростов» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 53 очка. «Ахмат» занимает пятое место, набрав 49 очков. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 66 очками.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с московским ЦСКА, а «Ахмат» примет «Краснодар». Обе встречи пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.