Ройзман попал в ДТП под Екатеринбургом

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в ДТП на трассе, пострадавших нет

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) стал участником ДТП на трассе под столицей Урала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП, в которое попал Ройзман, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

«В дежурную часть поступило сообщение о ДТП от одного из его участников. Водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП», — уточнили в ведомстве.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Ройзмана по уголовному делу о дискредитации Российской армии. Ему предстоит выплатить 260 тысяч рублей. Прокурор запрашивал для экс-мэра штраф в 280 тысяч рублей, однако с учетом задержания Ройзмана с 24 по 25 августа 2022 года в ходе предварительного следствия он уменьшил сумму выплаты.

