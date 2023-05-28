Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:41, 28 мая 2023Россия

Ройзман попал в ДТП под Екатеринбургом

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман попал в ДТП на трассе, пострадавших нет
Евгений Ройзман

Евгений Ройзман. Фото: Марина Молдавская / «Коммерсантъ»

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) стал участником ДТП на трассе под столицей Урала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП, в которое попал Ройзман, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

«В дежурную часть поступило сообщение о ДТП от одного из его участников. Водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП», — уточнили в ведомстве.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Ройзмана по уголовному делу о дискредитации Российской армии. Ему предстоит выплатить 260 тысяч рублей. Прокурор запрашивал для экс-мэра штраф в 280 тысяч рублей, однако с учетом задержания Ройзмана с 24 по 25 августа 2022 года в ходе предварительного следствия он уменьшил сумму выплаты.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине выдвинули Москве встречные условия для мирного урегулирования конфликта. Что об этом думают в России?
    Путин заявил о необходимости быстрой доставки гумпомощи в новые регионы России
    Путин назвал задачи погранслужбы России вблизи зоны боевых действий
    Белгородский губернатор раскрыл данные об ущербе после обстрела ВСУ Шебекино
    Ройзман попал в ДТП под Екатеринбургом
    Президента Грузии обвинили в нежелании наладить отношения с соседними странами
    Жительница Подмосковья назвала основное место отдыха в Реутове
    Назван эффективный способ защиты от программ-вымогателей
    В Белгородской области решили перенести ЕГЭ по русскому языку
    Стало известно о ликвидации командира гаубицы ВСУ на Запорожье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.