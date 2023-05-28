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18:37, 28 мая 2023Спорт

«Локомотив» одержал победу над «Динамо» в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Динамо» со счетом 4:2, а «Факел» — «Крылья Советов» в матчах РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Динамо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Первый мяч на первой добавленной к первому тайме минуте забил защитник железнодорожников Наир Тикнизян. На четвертой добавленной к первому тайму минуте нападающий Федор Смолов сравнял счет, реализовав пенальти.

На 65-й минуте защитник Саба Сазонов вновь вывел «Динамо» вперед. Затем у «Локомотива» голами отличились полузащитник Максим Глушенков, защитник Максим Ненахов и нападающий Вильзон Изидор.

В параллельной встрече тура встречались воронежский «Факел» и самарские «Крылья Советов». Хозяева победили со счетом 2:1. У «Факела» голами отличились защитник Андрей Мендель и хавбек Роман Акбашев, у самарцев — защитник Николай Рассказов.

Таким образом, после 29 матчей «Динамо» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков. «Локомотив» занимает девятое место, набрав 42 очка. «Факел» находится на 12-м месте (30 очков), а «Крылья Советов» — на 13-м (29). Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 66 очками.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Факел» — с «Зенитом». «Локомотив» примет московское «Торпедо», а «Крылья Советов» — «Спартак». Все встречи пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.

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    Анастасия Борисова
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