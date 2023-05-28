В России высказались о перспективе вступления Астаны в союз Москвы и Минска

Депутат Журова: реализуется ли вступление Астаны в союз Москвы и Минска — вопрос

Реализуется ли предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о вступлении Астаны в союз Москвы и Минска — это вопрос. Так в беседе с «Лентой.ру» высказалась о перспективе расширения союза России и Белоруссии первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее Александр Лукашенко предложил желающим иметь ядерное оружие странам вступить в союз с Минском и Москвой.

«Если кто-то переживает — не думаю, что [президент Казахстана] Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех», — призвал белорусский лидер.

Предложение на уровне руководителей может быть, но реализуется ли оно — это вопрос Светлана Журова депутат Госдумы

«Я так понимаю, что это все звучит в контексте тех встреч, которые были недавно в Москве. Токаев активно выступал в поддержку того, что Союзное государство добилось больших результатов, а Евразийский союз (ЕАЭС — прим. «Ленты.ру») отстает в этом смысле в отношениях с Россией. На основании этого Лукашенко предложил Токаеву быть последовательным и вступить в союз», — объяснила Журова.

Ранее в мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания Евразийского экономического форума рассказал о феномене Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, уровень интеграции между двумя странами настолько высок, что у Москвы и Минска имеется одно ядерное оружие на двоих.

