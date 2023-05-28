Шольц поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Шольц поздравил Эрдогана с переизбранием на должность главы Турции

Немецкий канцлер Олаф Шольц в своем Twitter-аккаунте поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.

«Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием», — написал он. Помимо этого, политик назвал Турцию и Германию близкими партнерами, которые тесно связаны друг с другом с общественной и экономической точек зрения. Шольц также добавил, что Берлин хотел бы совместно с Анкарой продвигать общие темы сотрудничества.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции. Он подчеркнул, что его победа была заслуженной.

Глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов. По его словам, турецкий лидер набрал 52,14 процента голосов избирателей.