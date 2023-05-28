Лозунг «Слава Украине!» привел к драке жителей Львова и Харькова

Во Львове произошла драка местных жителей с харьковчанами из-за лозунга «Слава Украине!»

Во Львове жители Харькова подрались с местными жителями из-за лозунга «Слава Украине!». Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает«Русская Весна».

По данным издания, 7 мая на улице Озерной жители города принимали гостей из Харькова. Праздничное застолье неожиданно переросло в обсуждение политических дел в стране и выкрик одним из хозяев лозунга украинских националистов. После чего один из гостей ответил на воззвание в грубой форме. В итоге завязалась массовая драка, в результате которой по одному человеку с каждой стороны оказалось в больнице с тяжелой травмой головы.

Остальным участникам застольной потасовки госпитализация не понадобилась. Медики на месте оказали им помощь.

1 апреля сообщалось, что у стен Киево-Печерской лавры произошла драка между сторонником раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и монахом Украинской православной церкви (УПЦ).