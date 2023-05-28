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19:21, 28 мая 2023Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту высказываний американского сенатора

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту русофобских высказываний сенатора из США Грэма

Фото: Павел Бедняков / ТАСС

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма об убийстве россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК уточнили, что соответствующее поручение было направлено в Главное следственное управление (ГСУ). В ведомстве добавили, что в ходе работы правоохранителей высказыванию политика «будет дана надлежащая правовая оценка».

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор Грэм, говоря об оказании США военной помощи республике, заявил, что «русские умирают», подчеркнув при этом, что Соединенные Штаты «еще никогда не тратили деньги так удачно».

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    Алевтина Запольская
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