Бастрыкин поручил возбудить дело по факту высказываний американского сенатора

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту русофобских высказываний сенатора из США Грэма

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма об убийстве россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК уточнили, что соответствующее поручение было направлено в Главное следственное управление (ГСУ). В ведомстве добавили, что в ходе работы правоохранителей высказыванию политика «будет дана надлежащая правовая оценка».

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор Грэм, говоря об оказании США военной помощи республике, заявил, что «русские умирают», подчеркнув при этом, что Соединенные Штаты «еще никогда не тратили деньги так удачно».