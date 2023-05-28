В Госдуме ответили на высказывание сенатора США о русских

Пискарев: маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл страшную тайну Вашингтона

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал в Telegram-канале комиссии высказывания сенатора из США Линдси Грэма.

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил американский сенатор Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским.

«По сути, маниакально ненавидящий Россию сенатор раскрыл самую страшную тайну Вашингтона. Впрочем, она давно уже стала "секретом Полишинеля" — именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России, которую ведут чужими руками и на чужой территории, старательно подбрасывая хворост в виде все более смертоносных видов оружия. И именно США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше в надежде не просто ослабить, а уничтожить Россию», — пишет парламентарий.

Линдси Грэм не открыл Америку своим заявлением, отметил Пискарев. «США на протяжении своей истории множество раз выступали поджигателем самых кровопролитных войн и конфликтов, спонсируя и поддерживая оружием самые одиозные и человеконенавистнические режимы. Вот и сейчас, поддерживая и накачивая оружием бандеровскую Украину, США надеются решить свои финансовые проблемы, ослабив Европу и уничтожив Россию. Но сколько бы ни твердил Линдси Грэм свои заклинания, враг не пройдет. Американскому сенатору стоит хорошенько изучить нашу историю», — отметил Василий Пискарев.

