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16:12, 28 мая 2023Спорт

«Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

«Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Нижним Новгородом» в матче 29-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Голами футболисты обеих команд не отметились.

Таким образом, после 29 матчей красно-белые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. Нижегородцы расположились на 14-й строчке с 27 баллами в активе.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 3 июня. «Нижний Новгород» в этот же день примет на своем поле «Химки». Оба матча начнутся в 17:00 по московскому времени.

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    Ксения Курашкина
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