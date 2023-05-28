В Киеве арестовали сбившего насмерть военного судью

«Суспильне»: судью Алексея Тандыра, сбившего насмерть военного, арестовали в Киеве

В Киеве арестовали сбившего насмерть военнослужащего национальной гвардии председателя Макаровского районного суда Алексея Тандыра. Об этом сообщает издание «Суспильне» («Общественное»).

Судья подозревается в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погиб военый. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля без возможности внесения залога.

Ранее правоохранители задержали Алексея Тандыра. Следствие будет вести Государственное бюро расследований (ГБР) при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Как сообщило ГБР, судья отказался от прохождения осмотра в больнице для выявления состояния опьянения. Ведомство добавило, что принимаются меры по принудительному изъятию биологических образцов у водителя.

