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15:30, 28 мая 2023Из жизни

Амурский тигр напал на россиянку в лесу

Жительница Приморья доставлена в больницу после нападения амурского тигра

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Приморье амурский тигр напал на местную жительницу в лесу. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщается на официальном сайте «Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

По его информации, инцидент произошел в 3,5 километра от села Раковка Уссурийского городского округа. Группа россиян на грузовом автомобиле отправилась искать пропавшую собаку. В тайге они заметили примятую траву и следы крови. Девушка вышла из авто, чтобы их изучить, в то время как машина отъехала на разворот.

«Сойдя на обочину и пройдя немного по следам, женщина услышала неоднократный предупредительный рев тигра. Она его проигнорировала и продолжила движение. Тогда тигр выскочил и напал на женщину», — сказано в тексте. Известно, что пострадавшая получила раны плеча, предплечья и кисти, она доставлена в больницу.

По словам специалистов, тигр мог защищать свою добычу. Также специалисты не исключили, что зверь был ранен.

В краевом Минлесхозе РИА Новости уточнили, что пострадавшая жива. «По предварительным данным, женщина случайно нашла добычу тигра, и тот начал ее защищать. Муж [потерпевшей] отогнал машиной тигра и увез жену в больницу», — рассказал собеседник агентства.

30 марта сообщалось, что в Хабаровском крае амурский тигр напал на рабочего. Хищник практически разорвал руку россиянина, в связи с чем его доставили в краевую больницу №1 имени Сергеева, где экстренно ампутировали конечность.

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    Варвара Кошечкина
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