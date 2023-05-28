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00:18, 28 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о ликвидации командира гаубицы ВСУ на Запорожье

«РВ»: российские силы в артдуэли уничтожили командира гаубицы ВСУ на Запорожье

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Российские военные в артиллерийской дуэли на Запорожье уничтожили командира гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Как уточнили источники, командиром орудия украинского артиллерийского дивизиона был 51-летний Олег Гуменюк из города Чертков Тернопольской области Украины. Он был ликвидирован 20 мая, но известно об этом стало только сейчас. «В результате точного прицельного артиллерийского огня он получил несовместимое с жизнью огнестрельное осколочное ранение», — говорится в сообщении.

Накануне, 27 мая, Вооруженные силы (ВС) России открыли мощный огонь по ВСУ после обстрелов Белгородской области. Российская артиллерия и авиация подавили огневые точки украинских сил, которые 26 мая атаковали с помощью дронов населенные пункты приграничного региона.

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    Марина Совина
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