«РВ»: российские силы в артдуэли уничтожили командира гаубицы ВСУ на Запорожье

Российские военные в артиллерийской дуэли на Запорожье уничтожили командира гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Как уточнили источники, командиром орудия украинского артиллерийского дивизиона был 51-летний Олег Гуменюк из города Чертков Тернопольской области Украины. Он был ликвидирован 20 мая, но известно об этом стало только сейчас. «В результате точного прицельного артиллерийского огня он получил несовместимое с жизнью огнестрельное осколочное ранение», — говорится в сообщении.

Накануне, 27 мая, Вооруженные силы (ВС) России открыли мощный огонь по ВСУ после обстрелов Белгородской области. Российская артиллерия и авиация подавили огневые точки украинских сил, которые 26 мая атаковали с помощью дронов населенные пункты приграничного региона.