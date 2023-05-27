Армия России открыла мощный огонь по ВСУ после обстрелов Белгородской области

«РВ»: армия России ведет мощный огонь по ВСУ после обстрелов Белгородской области

Армия России ведет мощный огонь по Вооруженным силам Украины (ВСУ) после обстрелов Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» (РВ).

По информации авторов канала, российская артиллерия и авиация подавляют огневые точки ВСУ, которые 26 мая атаковали с помощью дронов населенные пункты приграничного региона.

Отмечается, что мощный огонь ВС России открыт именно в ответ на обстрелы нескольких городских округов Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 26 мая со стороны Украины были обстреляны четыре района и округа российского региона: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский.

Днем ранее, 25 мая, Украина обстреляла Белгородскую область больше 100 раз за сутки. Основной удар пришелся на Грайворонский городской округ — территорию муниципалитета обстреляли 87 раз.