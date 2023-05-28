Стало известно о застреленном сослуживцами дезертире из ДНР

ТАСС: одного из сбежавших из воинской части в ДНР дезертиров застрелили сослуживцы

Одного из семи экс-заключенных, сбежавших из воинской части в Донецкой народной республике (ДНР), застрелили сами дезертиры, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнил источник, в районе Соледара из военной части сбежали семеро бывших заключенных с оружием. Все они являются военнослужащими одного из подразделений. «Трое из них задержаны в районе Брянки на территории Луганской народной республики (ЛНР)», — говорится в сообщении. В момент поимки они находились в кафе в состоянии алкогольного опьянения.

При этом источник указал, что еще одного дезертира застрелили сами сослуживцы, так как он хотел сдаться. «Таким образом, сейчас ведется розыск троих человек в том числе в Ростовской области», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что группа из 39 военнослужащих отряда «Шторм Z» с оружием сбежала из зоны проведения специальной военной операции (СВО) в Ростовскую область. Предположительно побег произошел в среду, 24 мая. Дезертиры покинули зону операции на нескольких автомобилях.