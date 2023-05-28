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03:30, 28 мая 2023Мир

В США заподозрили фейк в новом видео с главкомом ВСУ Залужным

Экс-сотрудник Пентагона Байен счел фейком новое видео с главкомом ВСУ Залужным
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Globallookpress.com

Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен заподозрил, что новое видео с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным является фейком. Об этом он заявил на своем сайте Weapons and Strategy.

По его словам, на подлинном фото у военачальника голубые глаза, а на последнем видео — карие, кроме того, есть некоторые отличие в лице, особенно если обратить внимание на нос.

Брайен отметил, что современные технологии искусственного интеллекта могут подделать практически любое изображение, поэтому считает кадры с Залужным фальшивыми.

Ранее сотрудник пресс-службы украинского министерства обороны Анатолий Штефан опубликовал новое видео с Залужным. На кадрах виден сам Штефан, говорящий о том, что видео записано 25 мая 2023 года, а затем в кадре появляется главком ВСУ, приветствующий украинцев.

С начала мая Залужный перестал появляться на публике. 10 мая он отказался принимать участие в заседании начальников штабов военного комитета НАТО. По официальной версии — из-за тяжелого положения украинской армии на фронте.

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    Марина Совина
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