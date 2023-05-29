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14:49, 29 мая 2023Мир

Стало известно о 16 погибших на Украине американских наемниках

WP: в ходе конфликта на Украине погибли как минимум 16 американских наемников

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

В ходе конфликта на Украине погибли по меньшей мере 16 американских добровольцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Киева. Об этом пишет газета The Washington Post.

Семьи некоторых из них смогли вернуть останки в США, другие пытаются это добиться.

WP подчеркивает: неясно, сколько наемников США могли поехать добровольцами на Украину. Возможно, речь идет о тысячах. При этом несколько человек отправились в зону боевых действий как частные лица, несмотря на предупреждения американских властей.

Президент Джо Байден при этом еще в 2022 году призывал американцев не ездить на Украину. Пентагон при этом подтверждал информацию о пропавших там без вести гражданах США, которые принимали участие в боевых действиях.

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    Виктория Кондратьева
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