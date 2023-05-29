Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:52, 29 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об ударе по ЗРК Patriot в Киеве

«РВ»: по находящемуся в районе аэропорта Жуляны в Киеве ЗРК Patriot нанесен удар
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Kyodo / Reuters

По зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot американского производства, находящемуся в районе аэропорта Жуляны в Киеве, был нанесен удар. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Нанесен удар по ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны. Об этом сообщают местные источники», — говорится в публикации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города утром 29 мая произошли взрывы. Он призвал население оставаться в укрытиях. Уточнялось, что экстренные службы выехали на место взрывов. Кроме того, ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе аэропорта Жуляны виден дым. В Киеве и области власти объявили воздушную тревогу, сирены сработали незадолго до первых сообщений о взрывах.

Ночью в столице Украины также произошла серия мощных взрывов, в Нацполиции Киевской области заявляли о повреждениях объектов инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    В центре Киева раздались взрывы
    Россиянам назвали способ быстро купить квартиру
    Стилист Рогов назвал трендом подчеркивающую грудь одежду
    Китай не подтвердил слухи о предложении сохранить новые регионы за Россией
    Военкоры сообщили об ударах по Киеву баллистическими ракетами
    Путин подписал закон о снятии запрета на выборы в регионах с военным положением
    В Польше решили изучить российское влияние
    Трансгендер из Казахстана устроил дебош в московском баре в День пограничника
    МВД предложило вернуть ГИБДД право контролировать ремонт дорог
    На Украине пообещали скорое контрнаступление
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.