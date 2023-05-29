Эксперт The American Spectator: Артемовск стал слишком дорогим уроком для Украины

Оборону Артемовска (украинское название — Бахмут) в США назвали слишком дорогим уроком для Украины и призвали Киев не повторять ошибку. Об этом написал американский эксперт из издания The American Spectator Джеймс С. Роббинс.

Автор вспоминает, что оборона города стала частью программы помощи Украины, и теперь критики президента Украины Владимира Зеленского обвиняют его в лицемерии, поскольку он сначала возвышал значимость сохранения Артемовска, а после смелил риторику на противоположную.

Роббинс считает, что если бы Вооруженные силы (ВС) России взяли Артемовск в 2022 году, то Украина смогла стабилизовать линию фронта «немного западнее». Он приходит к выводу, что сражение за город стало битвой на истощение, в которой у Киева не было шансов изначально.

27 мая на Украине признали полный контроль ВС России над Артемовском и передвижение линии фронта в несколько километров от города. «Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках», — заявил бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко