Медведь залез в пекарню и украл 60 кексов

NBC Connecticut: в США медведь проник в пекарню и украл 60 кексов из фургона доставки

В городе Эйвон, штат Коннектикут, США, медведь пробрался в пекарню и украл 60 кексов. Об этом сообщает NBC Connecticut.

Утром 24 мая сотрудница пекарни Taste By Spellbound находилась в гараже заведения, загружая выпечку в фургон доставки. Внезапно она увидела, что в помещение проник черный медведь. Женщина начала кричать на животное, пытаясь его отпугнуть. Медведь несколько раз отходил от гаража, однако потом возвращался и пытался достать кексы из фургона.

Тогда работница забежала на кухню, закрыла за собой дверь и крепко держала ее, чтобы спастись от возможного нападения. Владелица пекарни, узнавшая о произошедшем, позвонила в полицию. За это время медведь успел залезть в фургон и вытащить с заднего сиденья фургона коробку, в которой лежало 60 кексов. Незваный посетитель опустошил коробку и скрылся до прибытия полиции.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники полиции осмотрели местность и убедились, что медведь убежал в лес, а местным жителям ничего не угрожает. «За последние три года работы было много случаев, когда нам приходилось буквально бежать обратно с улицы, потому что в мусорном баке сидел медведь. Мы всегда шутили, что один из них придет сюда. Это была шутка. До вчерашнего дня... Медведь так и поступил», — рассказала владелица пекарни в интервью CT Insider.

Ранее сообщалось, что в США детеныш черного медведя пробрался во двор жителя американского города Эшвилл и вынес его мусор. По словам мужчины, ранее в тот день он видел животное с матерью и другим медвежонком.