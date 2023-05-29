Система ПВО сбила украинский беспилотник в приграничном российском регионе

Shot: система ПВО сбила украинский беспилотник над брянским селом Мартьяновка

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над селом Мартьяновка Клинцовского района Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, в результате происшествия в приграничном российском регионе никто не пострадал. Власти Брянской области ситуацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суземский район Брянской области.

После атаки выявили разрушения в селе Зернове, а также в населенном пункте Алешковичи, по которому нанесли удар из минометов.

Как отмечал Telegram-канал Mash, всего тогда было зафиксировано примерно 10 прилетов по территории Брянской области. Никто из мирных граждан не пострадал.

В ночь на 29 мая Украина в течение полутора часов обстреливала село Чуровичи Климовского района Брянской области. Около полуночи беспилотник противника сбросил взрывчатку, повредив припаркованный КамАЗ. Затем другой дрон сбросил еще один боеприпас.