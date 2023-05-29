Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:20, 29 мая 2023Россия

Украина атаковала российский приграничный регион дронами и минометами

Mash: ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суземский район приграничной Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, есть разрушения в атакованном беспилотниками селе Зернове, а также в населенном пункте Алешковичи, по которому нанесли удар из минометов. В некоторых домах выбиты стекла во всех окнах.

Как пишет канал, всего было зафиксировано около 10 прилетов по территории российского региона. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 мая Украина в течение полутора часов обстреливала село Чуровичи Климовского района Брянской области. Около полуночи беспилотник противника сбросил взрывчатку, повредив припаркованный КамАЗ. Через некоторое время другой дрон сбросил еще один боеприпас.

Кроме того, 29 мая глава администрации Климовского района Александр Исаев заявил, что после обстрела ВСУ на территории муниципалитета начался лесной пожар. Площадь возгорания составляла около 80 гектаров.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ полтора часа обстреливали приграничный российский регион
    Настя Ивлеева показала лицо без макияжа и фильтров
    Спасение жительницы Подмосковья из-под поезда попало на видео
    Власти начнут разрабатывать правила для криптовалютных бирж в России
    Южная Корея пригрозила КНДР болью в случае запуска спутника
    Российского матроса осудили на пять лет за самоволку
    Психолог назвала способы перестать отвлекаться на удаленке
    Российский самолет со 157 пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы
    49-летняя Хайди Клум поделилась откровенным фото топлес
    Украина атаковала российский приграничный регион дронами и минометами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.