Украина атаковала российский приграничный регион дронами и минометами

Mash: ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суземский район приграничной Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, есть разрушения в атакованном беспилотниками селе Зернове, а также в населенном пункте Алешковичи, по которому нанесли удар из минометов. В некоторых домах выбиты стекла во всех окнах.

Как пишет канал, всего было зафиксировано около 10 прилетов по территории российского региона. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 мая Украина в течение полутора часов обстреливала село Чуровичи Климовского района Брянской области. Около полуночи беспилотник противника сбросил взрывчатку, повредив припаркованный КамАЗ. Через некоторое время другой дрон сбросил еще один боеприпас.

Кроме того, 29 мая глава администрации Климовского района Александр Исаев заявил, что после обстрела ВСУ на территории муниципалитета начался лесной пожар. Площадь возгорания составляла около 80 гектаров.