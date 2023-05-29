Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
0:0
1-й сет
live
Линда Фрухвиртова
Ролан Гаррос (ж)
Варвара Грачёва
Сегодня
14:00 (Мск)
Далма Галфи
Ролан Гаррос (ж)
Вероника Кудерметова
Сегодня
17:30 (Мск)
Анна Шмидлова
Ролан Гаррос (ж)
Екатерина Александрова
Сегодня
17:30 (Мск)
Виктория Томова
Ролан Гаррос (ж)
Даллас Старз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 6-й матч
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Элисон Риске
Ролан Гаррос (ж)
11:44, 29 мая 2023Спорт

В Макгрегора бросили стакан с пивом на боксерском турнире

В экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора бросили стакан с пивом на боксерском вечере в Дублине

В экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора бросили стакан с пивом на боксерском вечере в Дублине (Ирландия). Видео появилось на YouTube-канале FightHype.com.

Инцидент произошел 20 мая. Ирландец пришел на турнир поболеть за соотечественницу Кэти Тейлор. Во время оглашения результата поединка, в котором Тейлор уступила британке Шантель Кэмерон, один из зрителей с задних рядов кинул в спину стоящего у ринга Макгрегора стакан с пивом.

Ранее Макгрегор назвал сроки проведения своего следующего поединка. Он заявил, что планирует подраться с американцем Майклом Чендлером до конца 2023 года.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. Всего в активе Макгрегора 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    В центре Киева раздались взрывы
    Россиянам назвали способ быстро купить квартиру
    Стилист Рогов назвал трендом подчеркивающую грудь одежду
    Китай не подтвердил слухи о предложении сохранить новые регионы за Россией
    Военкоры сообщили об ударах по Киеву баллистическими ракетами
    Путин подписал закон о снятии запрета на выборы в регионах с военным положением
    В Польше решили изучить российское влияние
    Трансгендер из Казахстана устроил дебош в баре в Москве в День пограничника
    МВД предложило вернуть ГИБДД право контролировать ремонт дорог
    На Украине пообещали скорое контрнаступление
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.