Саудовская Аравия нашла способ заработать на российском топливе

Reuters: Саудовская Аравия рекордно закупила в России дизельное топливо для перепродажи

Закупки Саудовской Аравией дизельного топлива в России достигли рекордного уровня, при этом королевство зарабатывает на таком импорте с помощью перепродажи с большой наценкой. Большая часть топлива реализуется через Сингапур, выяснил Reuters.

В мае Эр-Рияд приобрел до 500 тысяч тонн российского дизеля, а в Сингапур, по данным Refinitiv и Vortexa, отправил 400 тысяч тонн. Эксперты считают, что эти процессы зависят один от другого.

Европейское эмбарго на поставки топлива из России заставило Москву согласиться на продажу нефтепродуктов по низким ценам, а Саудовская Аравия воспользовалась моментом более высоких цен на восточном направлении.

Ранее аналитики Kpler подсчитали, что главным бенефициаром санкций против российской нефти и нефтепродуктов стала Индия. Страна активно закупает сырье у российских компаний по цене ниже потолка, но затем реализует произведенный из него бензин по рыночным ценам, в том числе в Европу.

Значительные объемы экспорта нефти и нефтепродуктов Россией заставили Саудовскую Аравию заподозрить, что страна не выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.