Джиган назвал причину ссоры с Оксаной Самойловой

Джиган заявил, что поссорился с Самойловой из-за употребления алкоголя и курения

Российский хип-хоп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал о причинах ссоры с супругой, блогершей Оксаной Самойловой. Об этом он сообщил в эфире программы «Кстати» с Азаматом Мусагалиевым и Гариком Харламовым, доступной во «ВКонтакте».

Артист признался, что поссорился с женой и временно съехал из их загородного дома, так как начал часто употреблять алкоголь и курить, что негативно воздействовало на старших дочерей, наблюдавших за этим. Рэпер добавил, что отказался от обеих вредных привычек в один день и уже четвертый месяц не пьет алкоголь и не курит.

«Это была основная проблема, почему мы поругались — потому что я уже обалдел. И это все при детях. Уже понимаю, что старшая дочь в пятом классе, средняя — во втором. Все это в их глазах выглядит убого», — рассказал исполнитель.

Ранее Джиган отреагировал на опубликованную в сети переписку с его новой возлюбленной.

В марте этого года стало известно, что рэпер начал жить отдельно от супруги, блогерши и модели Оксаны Самойловой, и их четверых детей. По словам музыканта, такое решение принято, так как обстановка в доме шумная, из-за чего ему тяжело работать над новым альбом. В свою очередь, жену не устраивали его гости.