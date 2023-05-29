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12:43, 29 мая 2023Россия

Россиянина с пулей в ноге захотели вернуть на СВО

E1.ru: получившего ранение на СВО солдата захотели вернуть в войска с пулей в ноге

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Отца двоих детей, 26-летнего солдата Александра Столбового из Свердловской области, получившего огнестрельное ранение в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, захотели вернуть в войска с пулей в ноге. Об этом сообщает региональный портал E1.ru.

Мужчина во время объявления частичной мобилизации в России находился в Казахстане. Когда ему домой принесли повестку, он почти сразу же прилетел и добровольно отправился в военкомат.

Сначала жителя Свердловской области направили в лагерь для подготовки мобилизованных в Елани, а затем он оказался в зоне спецоперации. Группа, к которой прикрепили Столбового, в основном участвовала в штурмах. В марте 2023-го они попали под перекрестный обстрел, россиянин получил ранение. Пуля калибра 7,62 миллиметра осталась в ноге. Его эвакуировали в Донецк, а позже перевезли в ростовский госпиталь.

«Во время оформления я оставил на вахте все справки и данные, в том числе справку формы №100 — по ней оформляют выплаты. Меня определили в палату, а утром врач сказал, что этой справки нет. Но, перед тем как отдать документы, я нашел свидетеля, солдата-срочника, на глазах у которого передал все документы, а также сделал фото», — поделился Столбовой.

После нескольких перевязок его с огнестрелом отправили в Санкт-Петербург. Там мужчину поместили в кожно-венерологическое отделение. Врачи, по его словам, назначили только перевязки и промывания. Затем военно-врачебная комиссия (ВВК) без участия военного подготовила заключение о легком ранении. Перед ним поставили условие: «Если ты соглашаешься с решением ВВК, мы тебя отправляем в санаторий. Если не соглашаешься — отправляем обратно в часть на Украину». Мужчина надеялся взять в госпитале справку для получения страховки и региональной выплаты, однако этот документ ему не выдали.

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После санатория солдат вернулся в Екатеринбург для прохождения еще одной военно-врачебной комиссии. «Принес свои обследования, врач даже не посмотрела, отбросила их и заявила мне: "Да ты откосить хочешь!"» — отметил мужчина.

Сейчас россиянин ничего не может поднимать из-за болей и мало передвигается. У него также выявили протрузию межпозвоночных дисков, грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, гастрит.

Представители уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой рассказали E1.ru, что региональные власти отказались выплачивать ему обещанные выплаты из-за того, что «сведения об участии военнослужащего на СВО не подтверждены».

Кроме того, там подтвердили, что, хотя ВВК не приняла документы, которые Столбовой получил в частной клинике, его направили на новое обследование у военных врачей. Он побывал у хирурга, невролога, эндокринолога, и на основании их заключений комиссия должна определить, годен ли он для дальнейшей службы.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что россияне уезжают в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер» втайне от жен.

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    Анна Щербакова
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