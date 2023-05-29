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23:08, 29 мая 2023Мир

Эрдоган обсудил с Зеленским по телефону ситуацию на Украине

Президент Турции Эрдоган обсудил с Зеленским по телефону ситуацию на Украине
СюжетВыборы в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА Новости.

По информации канцелярии, украинский лидер позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента. В ходе переговоров обсуждались конфликт на Украине и региональные вопросы.

Ранее с турецким президентом по телефону поговорил президент России Владимир Путин.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого Эрдоган одержал победу. Политика поддержали свыше 52 процентов избирателей. Сам Эрдоган назвал результаты выборов праздником демократии.

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    Юлия Мискевич
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