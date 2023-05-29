Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Путин поздравил по телефону президента Турции Эрдогана с переизбранием

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил с переизбранием новый срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого президента.

Также российский президент обсудил с турецким коллегой двусторонние и региональные вопросы. По информации администрации, Путин выразил надежду, что итоги состоявшихся выборов «пойдут во благо турецкому народу».

«Оба лидера договорились о дальнейшем развитии отношений между РФ и Турцией и в региональных вопросах», — уточняется в сообщении.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого Эрдоган одержал победу. Политика поддержали свыше 52 процентов избирателей. Сам Эрдоган назвал результаты выборов праздником демократии.