Жительница Анкары описала обстановку в городе после победы Эрдогана на выборах

Жительница Анкары Елена: беспорядков в Турции после оглашения результатов выборов не было

Беспорядков в Турции после оглашения результатов президентских выборов не было. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила проживающая в Анкаре журналист Елена Голубенко.

Она добавила, что после оглашения результатов, по итогам которых победил действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, многие вышли на улицы города, чтобы отпраздновать победу лидера Партии справедливости и развития.

«Те же, кто голосовал за Кемаля Кылычдароглу, находятся в глубокой депрессии, скажем так. Кемаль в принципе был близко. Поэтому можно сказать, что население разделилось практически 50 на 50. Но так, чтобы были какие-то беспорядки или митинги, то такого нет. Сегодня на улице уже все спокойно», — сообщила Голубенко.

О том, что Эрдоган победил на выборах президента страны, стало известно вечером 28 мая. Уточнялось, что после обработки 99,43 процента от общего количества бюллетеней он набрал 52,14 процента голосов избирателей, а глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) страны Кемаль Кылычдароглу получил 47,86 процента голосов.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

