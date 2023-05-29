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10:11, 29 мая 2023Россия

В России высказались о значении победы Эрдогана на выборах

Сенатор Карасин назвал позитивной новостью победу Эрдогана на выборах в Турции

Фото: Depo Photos / Globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переизбрание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на новый срок означает, что политика страны останется предсказуемой. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Карасин добавил, что победа Эрдогана — человека, который известен своей стране, известен всему миру, — это новость, которая носит позитивный характер.

Победа Эрдогана означает предсказуемость, означает поступательные движения во всех тех процессах, которые были начаты в его прошедшем сроке

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Ключевое слово — предсказуемость, то есть понимание того, где мы находимся и что будет дальше. Это очень немаловажно и существенно в той непростой геополитической обстановке, которая сейчас развивается в мире», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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О том, что Эрдоган победил на выборах президента страны, стало известно вечером 28 мая. Уточнялось, что после обработки 99,43 процента от общего количества бюллетеней он набрал 52,14 процента голосов избирателей, а глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) страны Кемаль Кылычдароглу получил 47,86 процента голосов.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

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    Алена Шевченко
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