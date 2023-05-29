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17:14, 29 мая 2023Моя страна

Книжную ярмарку «Китап-байрам» в Уфе сделают ежегодной

Завершившаяся в Уфе книжная ярмарка «Китап-байрам» станет ежегодной

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Уфе завершилась первая масштабная международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Мероприятие станет ежегодным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Башкортостана Радия Хабирова.

Ярмарка проходила на Советской площади Уфы с 26 по 28 мая. Она собрала более 140 издательств, книжных магазинов, частных букинистов, писателей, искусствоведов и общественных деятелей из регионов России и зарубежных стран — Белоруссии, Казахстана и Киргизии. «Закрывая страницы этого праздника, приглашаю вас на фестиваль в конце мая следующего года. Он будет еще больше и ярче», — добавил Хабиров.

Отмечается, что мероприятие было организовано по аналогии с Московской международной книжной выставкой-ярмаркой на ВДНХ и книжным фестивалем «Красная площадь».

Ранее сообщалось, что в Суздале 17 июня пройдет всероссийский фестиваль уличных театров. Перед зрителями предстанут 37 коллективов из разных регионов и городов страны.

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    Алиса Удовик
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