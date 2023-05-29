СК организовал проверку из-за гибели в пожаре прикованного наручниками мужчины

В Москве после пожара в квартире обнаружили тело прикованного наручниками россиянина

В Москве следователи устанавливают обстоятельства гибели россиянина на востоке столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 мая после ликвидации пожара в квартире на Бойцовской улице было обнаружено тело мужчины. Проводятся проверочные мероприятия. Как сообщили в столичной прокуратуре, на руке мужчины обнаружен наручник, которым он был пристегнут к посудомоечной машине.

О погибшем известно, что он систематически употреблял алкогольные напитки.

18 мая сообщалось, что в Москве маломобильная женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире.