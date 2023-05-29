Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:32, 29 мая 2023Силовые структуры

СК организовал проверку из-за гибели в пожаре прикованного наручниками мужчины

В Москве после пожара в квартире обнаружили тело прикованного наручниками россиянина

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

В Москве следователи устанавливают обстоятельства гибели россиянина на востоке столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 мая после ликвидации пожара в квартире на Бойцовской улице было обнаружено тело мужчины. Проводятся проверочные мероприятия. Как сообщили в столичной прокуратуре, на руке мужчины обнаружен наручник, которым он был пристегнут к посудомоечной машине.

О погибшем известно, что он систематически употреблял алкогольные напитки.

18 мая сообщалось, что в Москве маломобильная женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    В Киеве призвали создать демилитаризованную зону в России на границе с Украиной
    Дерматолог рассказала о связи окрашивания волос и облысения
    Rolls-Royce запланировал провести массовые сокращения
    Популярная в России блогерша оценила жизнь в США словами «никому не нужны»
    Впервые определен состав древнеримского парфюма возрастом 2000 лет
    В Госдуму внесли новый законопроект для усложнения жизни уклонистам
    Членам «Ореховской» ОПГ вынесли приговоры за многочисленные убийства
    СК организовал проверку из-за гибели в пожаре прикованного наручниками мужчины
    Первый пассажирский самолет китайского производства совершил коммерческий рейс
    Свадебный фотограф помогла вернуть потерянный невестой огромный бриллиант
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.